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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı.

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ
Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.
'BU BİR KAZA DEĞİL'
Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Vali Yardımcısı ve Emniyet Müdürünün morga gelişi
- Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlarla görüşme
- Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın kazayla ilgili bilgi vermesi
- Taraftarlardan detaylar
- Cenaze aracından detaylar
- Cenaze aracının hareket etmesi
- Metin Akyüz'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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