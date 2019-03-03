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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kazasına ilişkin iki tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar’da kaza yapmasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü ve otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören Beldesi’nde önceki gece Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse Abdil Erkan’ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı.

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar’da kaza yapmasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü ve otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.
Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören Beldesi’nde önceki gece Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse Abdil Erkan’ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otobüste bulanan 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yılmaz Doğan ile otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan Sinanpaşa ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınmışlardı. Jandarmada ifadeleri alınan sürücüler Yılmaz Doğan ve Abdil Erkan’ın savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandıkları öğrenildi.

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