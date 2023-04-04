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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

04.04.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için geri sayım devam ederken sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Teknik Direktörü Orhan Ak'ın öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Ankaragücü Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. İşte Ankaragücü Trabzonspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı bugün (4 Nisan 2023 Salı) saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Zorbay küçük'ün yöneteceği maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Ankaragücü ve Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü muhtemel 11'i: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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