Ankaralı Bisiklet Severler Ayrılmış Yol İstiyor

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’de artık bisikletin trafikte yer alabilecek bir araç olarak kabul edilmesini istediklerini bildirdi. Yumrutaş, “Hem doğa için hem çevre için hem de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bisikleti seçiyoruz. Dernek olarak Ankara’da bisikletliler olarak var olduğumuzu özellikle özel günlerde insanlara anımsatarak, bisiklet etkinliklerini ön plana çıkarıyoruz. Yollarda mutlaka otomobillere anımsatma olarak ‘yolu bisiklet ile paylaş’ uyarı tabelaları konulmasını talep ediyoruz. İnsanların bisikletin bir trafik aracı olduğunu ve bu anlamda otomobiller ile birlikte yollarda hareket ettiğimizi anlaması gerekiyor. Bisikletin otomobillerle aynı haklara sahip olduğunun anlaşılmasını ve yetkililerce bu yönde adım atılmasını istiyoruz” dedi.

Yumrutaş, Türkiye’de bisiklet kültürünün aslında 1960’larda yaygınlaştığını ancak sonrasında kentlerde bir anlamda arka plana itildiğini anlattı. Yumrutaş, Ankara, İstanbul gibi kentler gittikçe göç aldığı için araç trafiğinde aşırı derecede artış olmasının yollarda bisiklete yer bırakmadığını kaydetti. Yumrutaş, bu dönemden itibaren Türkiye’de ne yazık ki bisiklet kullanımı için gerekli yol ayrımının yapılmadığını söyledi. Şimdi yol yapım projelerinde bisiklet için şerit ayrılmasını talep ettiklerini belirten Yumrutaş, yetkililerden bisikleti unutmamaları istediklerini ifade etti.

Seramik eğitmeni Meltem Halkaşgörür, “Tüm Türkiye’de ve Ankara’da bisiklet sever olmak çok zor. En azından bisiklet için ayrılmış yollarımız olsa daha rahat ederiz diye düşünüyoruz. Başka illere gittiğimizde bisiklet yolları olduğu halde bu yolların da otomobiller tarafından gasp edilmesi de yine bizi zor durumda bırakıyor. Ama en azından bisiklet yolu olduğunda kendi haklarımızı bilerek oradan sürmek bizim için bir avantaj oluyor. Aslında yolun sağ şeridi bizim diyoruz ama özellikle otobüs ve taksi sürücüleri bizi riske atıyor” ifadelerini kullandı. Halkaşgörür, ayrıca bisiklet sever olmanın zorlukları yanı sıra kadın bisikletçi olarak da zorluklar yaşadıklarına ve ne yazık ki Türkiye’de kadın olmanın her zaman zor olduğuna dikkat çekti.