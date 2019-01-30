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Ankaralı Çocuklar Buz Pistinde Özgüven Kazanıyor

30.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Başkentte Altındağ ilçesinde çoğunlukla maddi durumu sıkıntılı aileler için yaşam alanı olan Ali Ersoy Mahallesi’ndeki çocuklar artık okul dışındaki saatlerini buz pateni ve buz hokeyi sporlarıyla geçiriyorlar

Ankaralı Çocuklar Buz Pistinde Özgüven Kazanıyor

Başkentte Altındağ ilçesinde çoğunlukla maddi durumu sıkıntılı aileler için yaşam alanı olan Ali Ersoy Mahallesi’ndeki çocuklar artık okul dışındaki saatlerini buz pateni ve buz hokeyi sporlarıyla geçiriyorlar.

Altındağ Belediyesi’nin hizmete açtığı buz pateni pistindeki hizmetlerden yararlanan aileler, çocukları için özgüvenlerini arttıracak sportif imkanlar sunulmasından memnun olduklarını ifade ediyor.

Ankara’nın bir dönem sadece gecekondulardan oluşan ancak son dönemde yerini çok katlı yapılara bırakmış Ali Ersoy Mahallesi’ndeki değişim rüzgarı artık çocukları da geleceğe hazırlıyor.

Aileler, mahalledeki yeni tesisle birlikte çocuklarını tek başlarına Türkiye’de daha yaygın olan koşu, güreş, boks gibi spor dalları yerine buz pateni ve buz hokeyi gibi farklı sporları öğrenmeleri için buz pistine yolluyor.

Pist yalnızca küçüklere değil herkese hizmet veriyor. Ancak bu işin çocukken öğrenilebileceği düşüncesindeki yetişkinler genellikle pistteki çocukları izlemeyi tercih ediyorlar.

Ama kendisini “çocuk” hissedenler de pistte buz üstünde durma mücadelesi vermek konusunda epeyce çaba harcıyor. Eğitmenlerin yardımıyla ya da pist kenarındaki tutacakları bırakmadan buz üzerinde kaymayı deneyenler de zaman buldukça bu tesisi ziyaret ettiklerini belirtiyor.

Mahalle sakinlerinden biri kız üçüz çocuk annesi Fatma Dede, çocuklarına buz pateni eğitimi aldırabildiği için çok mutlu olduğunu söylüyor. Dede “Normalde kar yağsa düşeceğiz korkusu yaşarız ama paten yapmalarını istedim” diyor.

Sömestr tatilini paten yaparak geçireceğini kaydeden üçüzlerin ablaları Emine Dede, buz pateninin eğlenceli olduğunu bununla birlikte zor ama çalışarak alışıldığını söylüyor. Üçüz kardeşlerden Ege Dede ise, “Başta alışamadım çok düştüm, patenin buzun üstünde kaydığını anladım rahat rahat kayabiliyorum. Spor yapmak zayıflatıyor ve kaslarımın çalışmasını sağlıyor” diyor. Ege, “Burası olmasaydı nasıl bir spor olduğunu bilmiyordum. Engelleri geçemeyecekmişim gibi hissettim. Biraz azim çalışma ve mutluluk veriyor” diyerek duygularını paylaştı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, VOA Türkçe’ye, “Çocuklarımız ilk defa burada buzda, bu mevsimde bu sporla tanıştılar, yabancı oldukları bir alanda onları bu imkanla buluşturduk. Herkesin elinde dijital cihazların olduğu bu dünyada çocuklar ders bile çalışmayacak duruma geliyorlar, buna karşın biz sağlıklı bir nesil yetiştirmek, insanların birbirine saygılı olduğu, kendi evinde ve sokakta mutlu olduğu, çevresini koruduğu, sokak hayvanlarına bile saygılı itinayla onlara yaklaşan bir nesil arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

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