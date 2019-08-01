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Ankaralı Coşkun'dan Avrupa Müzik'e suç duyurusu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

'Ankara'nın Bağları' türküsünü yeniden derleyerek çıkış yakalayan türkücü Coşkun Direk, 5 yıl önce sanatçı sözlemesi yaptığı Avrupa Müzik şirketinin kendisini dolandırdığını iddia etti.

Ankaralı Coşkun'dan Avrupa Müzik'e suç duyurusu 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) 'Ankara'nın Bağları' türküsünü yeniden derleyerek çıkış yakalayan türkücü Coşkun Direk, 5 yıl önce sanatçı sözlemesi yaptığı Avrupa Müzik şirketinin kendisini dolandırdığını iddia etti. 'Ankaralı Coşkun' olarak tanınan Coşkun Direk, Avrupa Müzik şirketi hakkında güveni kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından suç duyurusunda bulundu.

TÜM KAZANCA EL KONDU İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Coşkun Direk, Avrupa Müzik ile 2014'te sanatçı sözleşmesi imzaladığını belirtti. Avrupa Müzik'in önce kendisini Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeliğinden istifa ettirdiğini öne süren Coşkun Direk, sonra da edisyon sözleşmesi imzalatılarak eserlerinin mali haklarını devraldığını iddia etti. Avrupa Müzik'in Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği 'ne ( MSG ) üye olarak tüm gelirlerine el koyduğunu belirten Coşkun Direk kendisine bu gelirlerden bir kuruş verilmediğini ileri sürdü.

DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI

Sözleşme gereği tüm temsil ve dijital hakların yüzde 60'ının kendisine ödenmesi gerekirken bu paraları Avrupa Müzik'in uhdesinde tuttuğunun ileri sürüldüğü şikayet dilekçesinde, dijital mecralardan elde edilen gelir ve mali hakları devredilen eserler ile elde edilen kazancın sanatçıdan gizlendiği iddia edildi. Coşkun Direk dilekçesinde, Avrupa Müzik'in güveni kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması istedi.

SAF İNSANLARI GASP EDİYORLAR

Coşkun Direk, "Ankara'nın Bağları çıkışımdan sonra bana gelerek 'Biz büyük sanatçılarla çalışıyoruz' diyerek sözleşme imzalattılar. Sözleşme gereği single çıkarmadılar. Yapılan bir albümün parasını da vermediler. Dijital mecradan gelen kazancımdan bir kuruş ödemediler" dedi.

YASAL YOLLARDAN ARAYACAĞIM

'Vay seni vay vay', 'Ne bilsin eller' gibi eserlerin de sahibi olduğunu belirten Coşkun direk, Ankara'nın bağları türküsüne nakarat ekleyerek, yeniden derlediğini ve dillere pelesenk olduğunu belirterek, "Haklarımı almak için sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğim" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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