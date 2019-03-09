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Ankaralı Eczacılar Kadınlar Günü için bir araya geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, "Kadınlarımız toplumun gelişmesinde öncüdür, bireylerin toplumda yer kazanımlarının ilk adımı ailede gerçekleşir.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, "Kadınlarımız toplumun gelişmesinde öncüdür, bireylerin toplumda yer kazanımlarının ilk adımı ailede gerçekleşir. Bunun mimarı da kadınlardır. Kadınlar toplumumuzu şekillendiren analarımızdır" dedi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen “Gelecek kadın ile güzelleşecek” temalı kadın ve sağlık buluşması Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın eşi Şule Akar katıldı. Etkinlik Eczacı Odası tanıtım filmiyle başladı. Etkinlikte konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş Kadınlar Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kadınlarımız toplumun gelişmesinde öncüdür, bireylerin toplumda yer kazanımlarının ilk adımı ailede gerçekleşir. Bunun mimarı da kadınlardır. Kadınlar toplumumuzu şekillendiren analarımızdır" ifadelerini kaydetti.
Ahu Pakdemirli ise 3 çocuk annesi olduğunu ve şu anda da bebek beklediğini belirterek "Anneyim. Bir kadın olarak yükümüz ve sorumluluğumuz çok fazla. Aynı zamanda çalışıyorum. Ben bunu yapan annelerden sadece biriyim" ifadesini kullandı.
Kadınların özgüvenli olmaları gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, "Kadınlarda maalesef özgüven eksikliği var. Kadınların birbirinin elini tutması lazım ve birbirine destek vermesi lazım. Erkek çocuklarını yetiştiren de kadınlardır, her şey kadınların elinde. Kız çocuklarımızı da özgüven sahibi olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Günümüz kutlu olsun" açıklamalarında bulundu.

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