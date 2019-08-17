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Ankaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan bir grup gazi, Bursa'daki kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle darbedilen gazi Ömür Karaman'ı (40) ziyaret etti.

Ankaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret etti

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- ANKARA'da yaşayan bir grup gazi, Bursa'daki kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle darbedilen gazi Ömür Karaman'ı (40) ziyaret etti. Karaman, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
2000 yılında vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. İddiaya göre Karaman, kafede otururken, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Gazi olduğunu belirtmesine rağmen yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldüğünü belirten Karaman, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Gazi Karaman, saldırganlardan şikâyetçi oldu.
'GAZİ KARAMAN’A YAPILAN SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI'
Olaydan sonra başta Bursa Valisi Yakup Canbolat olmak üzere birçok kişi Gazi Karaman'ı evinde ziyaret etti. Bugün ise Ankaralı bir grup gazi, Karaman'a geçmiş olsun dileklerinde bulunmak ve ona moral vermek için Bursa'ya geldi. Ankara'dan gelen gazileri gören Ömür Karaman mutluluğunu gizleyemedi. Gazi Ömür Karaman'a yapılan saldırının kendilerini derinden yaraladığını belirten Gazi İzzet Ertunç, "Gaziler olarak bu olayı kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitler ve gaziler bu ülkenin tapu senedidir. Gazilerimize yapılan her türlü saldırı, aslında birlik beraberliğimize ve vatanımıza yapılmış olmaktadır. Dün vatan savunmasında beraberken bugün arada omuz omuza olduğumuz arkadaşımız Gazi Ömür Karaman’a yapılan saldırının faillerinin hak ettiği cezayı bulacağına ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gereken tüm tedbirleri alacağına olan inancımız tamdır" dedi.
'ÇOK MUTLUYUM'
Gelen gazi arkadaşlarının kendisini en iyi anlayan kişiler olduğunu belirten gazi Ömür Karaman, "Sizler benim üzüldüğümü, ağladığımı anlarsınız. Gelen gazi arkadaşlar benim gibi hayatını sürdüren insanlar. O yüzden beni çok iyi anlarlar. Bu yaşanan olayla gazilik gurur ve onurumuz ayaklar altına alındı. Ne kadar konuşsak da boş. Biz gaziler bu devlet gururunu taşıyan insanlarız. Arkadaşlarım geldiği için çok mutluyum" diye konuştu.

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Ankaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret ettiAnkaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret ettiAnkaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret ettiAnkaralı gaziler, Bursa'da darbedilen gazi Karaman'ı ziyaret etti

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