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Ankaralı gençler sosyal medya bağımlılığını sosyal medya ile yeniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara’da sosyal medya bağımlılığını yenmek için bir program geliştiren gençler, aynı ilgi alanındaki insanlarla bir araya gelip, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeniden sosyalleşiyorlar.Kendi yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir yazılım geliştiren Ali Soyaslan, bununla da yetinmeyip kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olanları aynı ilgi alanlarında oluşturulan etkinliklerde bir araya getirdi.

Ankaralı gençler sosyal medya bağımlılığını sosyal medya ile yeniyor

Ankara’da sosyal medya bağımlılığını yenmek için bir program geliştiren gençler, aynı ilgi alanındaki insanlarla bir araya gelip, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeniden sosyalleşiyorlar.
Kendi yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir yazılım geliştiren Ali Soyaslan, bununla da yetinmeyip kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olanları aynı ilgi alanlarında oluşturulan etkinliklerde bir araya getirdi. Yazılımın kullanıcısı arttıkça çok sayıda asosyal insan yeniden sosyalleşme imkanı bulurken, yazılımı kullanmaya başlayanlar hiç tanımadıkları insanlarla bir araya gelerek, kendi ilgi alanlarındaki farklı insanlarla tanışma fırsatı buldu.

“Sosyal medya herkesi sosyalleştirme vaadi ile geldi ama herkesi yalnızlaştırdı”
Sosyal medyanın herkesi yalnızlaştırdığını belirten Ali Soyaslan, “Bu projeyi başlatırken aklımda şu vardı; insanların sosyal medyada yüzlerce arkadaşı var ama ‘hadi bir kampa gidelim’ dediğin zaman kimseyi bulamıyorsun, sokakta kimseyi bulamıyorsun. Sosyal medya herkesi sosyalleştirme vaadi ile geldi ama herkesi yalnızlaştırdı, ekran başına kilitleyip gitti. Bunun yanlış olduğunu düşündüm ve buna karşı bir şey yapmak istedim. Bu yüzden bir yazılım geliştirdim. Bu yazılım ile ahlak ve yasa dışı olmamak kaydıyla sinemaya gitmek, kahve içmek, kamp yapmak, bisiklet sürmek, dans etmeyi öğrenmek, yurt dışına, şehir dışına gitmek hiç fark etmez sana eşlik edecek aynı ilgi alanındaki kişileri bulabiliyorsun” dedi.
Yazılımın partner bulmak ya da ticari amaçlı paylaşımlar yapmak için hazırlanmadığını vurgulayan Soyaslan, “Sanatsal aktiviteler ve doğa ile ilgili aktiviteler çok fazla açılıyor. Dans kursları, resim kursları, tiyatro izlemek isteyenlerin aktiviteleri de çok fazla. 18 yaşın altındaki insanları uygulamamıza almıyoruz, üst sınır yok. Çoğunluk 25-30 yaş aralığında ama her yaştan insanlar mevcut. Yıllardır sosyal medya platformlarının insanları ekran başına kilitleyerek asosyalleştirdiği insanlar Activitefriend ile ortak ilgi alanlarındaki insanlarla tanışıp tekrar sosyalleşip gerçek hayata dönebiliyorlar” diye konuştu.

“Kadınlar için gayet güvenilir bir ortam”
Kimyager olan ve bu organizasyonun kurucularından olan Yeliz Demir, “Kadınlar için gayet güvenilir bir ortam. Kadınların oranı erkeklere göre daha fazla. Kadınlar genelde kültürel aktiviteler açıyorlar ve bu aktivitelere ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.
Yazılımın kullanıcılarından Ezgi Özkuzucu, “Ben felsefe öğrencisiyim, kültürel aktivitelere katılım sağlıyorum. Katıldığım ilk aktivite kendi etkinliğimdi. Önceleri endişeliydim ama sonrasında yeni insanlar tanıyınca bunun korkulacak bir şey olmadığını anladım. Daha önceden arkadaş ortamımda otururken hepimiz elimizde telefonlarla ilgileniyorduk, bu program ile yeni tanıştığım insanların yanında telefona bakma ihtiyacı duymuyorum. Bu sayede sosyal medya bağımlılığımdan kurtulduğumu hissettim” ifadelerini kullandı.
Milli sporcu olan ve doğa ile ilgili aktivitelere katıldığını belirten Numan Koçak, “Sosyal medyada fazla vakit geçiriyordum fakat bu uygulama ile sosyal medyayı kullanma oranımı azalttım” ifadelerini kullanırken, psikolog Tuğçe Kızılakça ise son zamanlarda insanların eve ve ekrana bağlı bir yaşam sürdürdüklerini söyleyerek, “Activitefriend’i kurarken insanların biraz daha sosyalleşmesi, insanlarla organik olarak bir bağ kurmalarını amaçladık. Asosyal insanlar burada daha çok sosyalleşiyorlar ve alışkanlıkları değişiyor” dedi.

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