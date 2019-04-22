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Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ankara’da ihtiyaç sahiplerini ve onlara yardım etmek isteyen insanları buluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren “Ankara Yardım Faaliyetleri” ekibi, yine muhtaç ailelere el uzattı.Ankara’da, ihtiyaç sahiplerini ve onlara yardım etmek isteyen insanları buluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren ve bir gençlik hareketi olarak bir araya gelen “Ankara Yardım Faaliyetleri” ekibi bu kez de Suriyeli ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Ankara’da ihtiyaç sahiplerini ve onlara yardım etmek isteyen insanları buluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren “Ankara Yardım Faaliyetleri” ekibi, yine muhtaç ailelere el uzattı.
Ankara’da, ihtiyaç sahiplerini ve onlara yardım etmek isteyen insanları buluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren ve bir gençlik hareketi olarak bir araya gelen “Ankara Yardım Faaliyetleri” ekibi bu kez de Suriyeli ihtiyaç sahiplerine el uzattı. Haftanın belirli günlerinde muhtaçlara çeşitli yardımlarda bulunan ekip, bu kez de ailelere kurban eti dağıttı. Dağıtımın ardından rutin ev ziyaretlerini gerçekleştiren yardımseverler, ailelerin kira, gıda, fatura gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Çocukları da unutmayan gençler, şeker, kitap ve oyuncak hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürürken çocuklarla birlikte oyunlar da oynadı.
İHA mikrofonuna açıklamalarda bulunan ekibin kurucularından Mesut Ergül, herhangi bir dernekten, vakıftan, siyasi ya da dini oluşumdan tamamen bağımsız bir şekilde yardım yapan ve yardıma teşvik eden bir topluluk olduklarını belirterek, amaçlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip, hayırseverlere tanıtmak olduğunu söyledi.
Suriye’deki savaşta sakat kaldı
Ekibin yardım ettiği aileler arasında, Halep’te yaşanan bombalı saldırılarda iki gözünü, sağ elini ve sol elinin iki parmağını kaybederek sakat kalan bir Suriyeli vatandaş ve ailesi de var. Ekip üyeleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda hiçbir yardım almadıklarını tespit ettikleri Suriye’de bombalı saldırıya maruz kalan ailenin çoğu ihtiyacını karşılarken aileye yaptıkları yardımlarla kira, ev eşyası, fatura gibi giderlerinin karşılanmasına da destek oldu.
Evi kreş gibi
Hayırsever gençlerin bir sonraki durağı ise Afrin’deki saldırılarda eşini kaybederek Türkiye’ye gelen ve 6 çocuğa tek başına bakmaya çalışan Hatice A. oldu. Evinde 6 çocuğa bakmakla yükümlü olan ve maddi olarak yardıma muhtaç olan savaş mağduru Hatice A., Ankara Yardım Faaliyetleri ekibinin desteğiyle ayakta durabildiğini belirtti.
Hatice A. yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Eşimin büyük bir mobilya dükkanı vardı. İşçileri vardı. Kendi evimiz, arabamız vardı. Savaş çıktıktan sonra hepsi yerle bir oldu, kaybettik. 6 çocuğa bakıyorum. 3’ü benim 3’ü yeğenim. Anneleri şehit oldu”
Ankara Yardım Faaliyetleri ekibi, sonra 2 adrese daha giderek maddi manevi desteklerini iletti. Düzenli olarak bu faaliyetleri Türkiye’nin çoğu ilinde gerçekleştiren yardım ekibi toplamda 4 adrese yardımlarını ulaştırdı.

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli

Ankaralı gençlerden muhtaç ailelere yardım eli
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