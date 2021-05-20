Ankaralı İbocan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbocan’ın gerçek ismi nedir?

Daha önce Baba Mirası adında Baturay karakteri ile sevenleriyle buluşan Ankaralı İbocan, Atım Arap, Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen, Adam Gibi Seven Yar Angarada Kalmadı, Sevme Diyorlar, Amin Deyip Çekip Gitmeyecektin gibi şarkılarını seslendirdi. Ankaralı İbocan’ın yayınlanan onlarca şarkısı bulunuyor.
Ankara’nın Kalecik ilçesinde Ocak 1977’de doğan İbocan’ın gerçek ismi İbrahim Kibaroğlu’dur. Sesi, sazı ve müzisyen kimliğiyle Ankaralılar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çok sevilen Ankaralı İbocan, katıldığı etkinlik ve konserlerde sevenlerini coşturuyor.
Sensizlik Ölüm Gibi isimli albümünü müzik severlerle buluşturan İbocan, 2016 yılında ise Baba Mirası filminde Baturay karakterini canlandırdı.
Ankaralı İbocan adıyla bilinen İbrahim Kibaroğlu'nun Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim, Seymen'in Starları, Ankara'nın Beyleri, Çekip Gitmeyecektin, Angara'nın Dikmeni adında albümü bulunuyor.
Atım Arap
Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen
Adam Gibi Seven Yar Angarada Kalmadı
Sevme Diyorlar
Amin Deyip Çekip Gitmeyecektin
Hıçkırık Tuttu Beni
Mısırlar Saçak
Ahtım Var Benim
Kız Meryem
Bahçenizde Gül Var Mı
Ninnah
Kostak
Sen Denizsin Ben Ankara
Yılan Bak
Sille
Şeker Oğlan
Çekip Gitmeyecektin
Allanıyorsun
Cimdallı
Ufak Tefek Şeylere
Karamanın Koyunu
Ankaradır Vatanı
Bağlamam Var Üç Telli
Ahim Var Benim
Mor Menevşe
Kalk Gidelim
Eminem
Bendensin
Kuzu Kuzu
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