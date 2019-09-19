Ankaralı kadınlar, ‘kadına şiddeti’ protesto etti

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Ahmed Arif Park’ında bir araya gelen kadınlar, Çankaya’da dün torununun gözü önünde, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime T. ile bugün Mamak’taki metruk bir binada 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Meral G. için eylem yaparak, kadına şiddeti ve cinayeti protesto etti.

Ankara Kadın Savunma Ağı ile Dikmenli Kadınlar Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, dün Ahmed Arif Park’ında torununun gözü önünde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime T. ile bugün Mamak’taki metruk bir binada 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Meral G. için Ahmed Arif Park’ında bir araya geldi. Kadınlar, ellerindeki ‘Yaşamak istiyoruz’ yazılı döviz ve pankartlarla ‘Kadınlar en öne mücadeleye’, ‘Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ sloganları attı.

‘DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADINI ÖLDÜRMÜŞ’

Topluluk adına konuşma yapan Ankara Kadın Savunma Ağı üyesi Buse Üçer, “Rıza Işık isimli şahıs, 6 yıl önce boşanmış olduğu eski karısına burada bıçakla saldırdı. Çocuk parkına torununu getirmiş olan kadın arkadaşımız, torunun ve pek çok kişinin gözü önünde bıçak darbeleri aldı. Bu şahıs, daha önce de başka bir kadını öldürmüş ve hapisten çıkmıştır. Her gün yeni bir biçimiyle karşımıza çıkan bu erkeklik uzlaşını, erkeklik inşasını bozarız. Çünkü yaşamak istiyoruz. Çünkü yaşamın tüm güzelliklerini istiyoruz. Çünkü eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Bu örgütlü erkek gücünün karşısında, örgütlü kadın dayanışmasıyla dikiliyoruz” dedi.