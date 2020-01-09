Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler, TDV-KAGEM ev sahipliğinde düzenlenen “Kalem” söyleşilerinde Türk öykü yazımının geçmişten günümüze gelişimini dinledi.

“Kalem” söyleşilerine konuk olan yazar ve yayıncı Aykut Ertuğrul, uzun yıllardır kültürü ve bizi biz yapan öğelerin hikayelerle nesilden nesile taşındığına işaret ederek, öykü yazma tecrübelerini örnekler etrafında tartışarak bir yandan çağdaş Türk öykücülüğünü yorumladı, diğer yandan geleneksel dönemin hikâye anlatıcılarının bugünün dünyasındaki anlamı ve karşılığı üzerine katılımcıları keyifli bir düşünce yolculuğuna çıkardı. Ertuğrul, “Hikâyeye ilk başladığımda hikâye ne işe yarar sorusu benim için hep önemli bir soruydu. Gördük ki insanoğlu dünyadaki yerini hikâye ederek kavrıyor ve kendine yine hikâyelerin içinde yer buluyor. Geriye dönük kim olduğumuz ile ilgili bilgilere de yine bu hikayelerle ulaşıyoruz. Bu sebeple tüm kutsal metinler anlatacağı derdini hikayeler aracılığı ile anlatıyor. Kur’an-ı Kerim’de de yine birçok mesele hikayeler aracılığı ile anlatılmıştır” dedi.

Yıllarca nasıl daha iyi öyküler yazabileceğinin arayışı içinde olduğunu ifade eden Ertuğrul, “Gördüm ki kendinle bir yarışın varsa ve hala kendi öykülerine baktığında kusurlarını görebiliyorsan öykü yazma yolunda ilerlemiş sayılırsın" diyerek genç öykü yazarlarına da bir yol çizdi. Ertuğrul, program sonunda okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

