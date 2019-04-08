Ankaralı Mavi Balina kurbanı gencin ölümünde detaylar ortaya çıktı

Ankara’da 2017 yılında “Mavi Balina” adlı oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği iddia edilen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Evrim Mertin’in ölümüyle ilgili savcılık soruşturması devam ederken, ailenin avukatı Mehtap Demirhan konuyla ilgili önemli detayları açıkladı.

Nuran ve Rıza Mertin çiftinin, üniversite öğrencisi olan çocukları Evrim Mertin’in 2017 yılında evinde intihar etmesi sebebiyle, Mertin ailesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak çocuklarının intiharının ’Mavi Balina’ oyunu yüzünden olduğunu öne sürdü. Ailenin avukatı konunun hukuki boyutu ve süreciyle ilgili bilgi verdi.

Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, Türkiye’de 150 çocuk ve gencin “Mavi Balina” oyunundan dolayı intihar ettiği iddialarına yanıt olarak, bu sayıdan daha fazla intihar vakasının olduğunu ama içerik olarak ayrıntıya inilmediğini ve dosyaların kapatıldığını kaydetti. Demirhan, Türkiye’de bu konuyla ilgili olarak bu dosyayı açan ilk avukat olduğunu söyleyerek, Mertin ailesi davasından sonra çok fazla şikayet geldiğini, 150 daha fazla intihar olayının bu oyundan kaynakladığını düşündüklerini belirtti.

“Jiletle vücuduna balina resmi çiz”

Oyunun elli komuttan oluştuğunu belirten Demirhan, komutların insanda yalnızlık, değersizlik, özgüvensizlik hissi ile birlikte ölüm korkusunu aştırdığını, ölüme daha da makul gözüyle baktırılmasını sağlayan komutlar olduğunu öne sürdü. Çocuğun bir süre sonra “ölmem çok da korkunç bir şey değil” diye düşündüğünü vurgulayan Demirhan, çocuklara, gün içinde hiç konuşmama, gün içinde hiç yemek yememe, telefonları açmama, korku filmi izleme, kendini hasta etme, jiletle vücuduna balina resmi çizme, demir yolunun üstünde yürüme, yüksek katlara çıkıp aşağı bakma, balkon korkuluklarının arkasından kendini sallandırma gibi komutların verildiğini söyledi.

Oyunun linkler üzerinden oynandığı için ilgililerine direkt olarak ulaşılmasının zor olduğunu ve IP adresinin bulunmadığını ifade eden Demirhan, bu dosyada tek başarılarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ailelerin uyarıldığı olduğunu söyleyerek, “BTK tarafından ailelere ayrıntılı olarak çocuklarınıza dikkat edin ve oynadığı oyunları kontrol altında oynatın bilgilendirmesi yapıldı. Bunun haricinde Emniyet, yine bizim bu şikayetimizden sonra oyunla ilgili bir masa oluşturdu ve bu masanın çerçevesinde RTÜK ve BTK yine sosyal medya kullanıcı hesaplarına bilgilendirme yaptı. Bu ismi sosyal medya hesaplarına girdiğinizde hemen özel içeriktir diye bir uyarı almaya başladık” şeklinde konuştu.

“Savcılık bağlantı kurmak zorunda”

Demirhan oyunun kurucusu olan ve Rusya’da mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılan şahısla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayların Türkiye yetki sınırları içinde gerçekleştiği için bu yabancı uyruklu insanların burada yargılanabileceğini ama savcılığın bağlantı kurmak zorunda olduğunu belirtti. “Tedbir almakta geciken maalesef bizim ülkemiz”

Birçok ülkede bu olayla ilgili intihar vakalarının yaşanmış olmasına rağmen ülkeler arasında ortak bir çalışma bulunmadığını söyleyen Demirhan, “Tedbir almakta geciken maalesef bizim ülkemiz. Bu bir şehir efsanesi olarak düşünülmüş bu oyunun üstüne gidilmemiş, gündem dışı bırakılmış. İntihar olayları da basit bir intihar olayı, basit bir adli vaka olarak kapatılmış. O yüzden de bizim bu dosyamızla BTK, Emniyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok ilgili ellerinden geldiğince de tedbir almaya çalışıyorlar ama yeterli değil. Aileleri bilgilendirmenin ötesinde okulda hocaların da bilgilendirilmesi ve çocukların da bu konuda yönlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.