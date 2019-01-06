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Ankaralı "memba" kalitesinde suya kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız" - "Projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecek" - "Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Bolu dağlarının karlı sularını, memba suyu kalitesindeki suyunu Ankara'ya ulaştırmış olacağız"

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli'nin tamamlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız. Projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecek." dedi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Sistemi" kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Gerede Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, AA muhabirine, Ankara'nın içme suyu sorununun çözümü amacıyla yürütülen projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara Su Temini Projesi kapsamındaki Gerede Tüneli'nin 2010 yılında yapılmaya başlandığını anımsatan Pakdemirli, "Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız. Yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre çapındaki tünel, kentin şu anda kullandığı 450 milyon metreküplük suyun yarısı kadar su temin ediyor. Yıllık 226 milyon metreküp su sağlanacak projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecek. O nedenle çok çok önemli bir proje. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 220 milyon dolar." diye konuştu.

- "Su iki ay içinde musluklardan akacak"

Pakdemirli, Bolu'nun karlı memba sularını en yakın zamanda Ankara'da çeşmelerden akıtmanın gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeyi, tensip buyururlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Projede son aşamaya gelindi, tünele henüz su verilmedi. Suyu Ankara'ya, Çamlıdere Barajı'na doğru veriyor olacağız. Su, en yakın zamanda musluklardan akacak ama iki ay içinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Bolu dağlarının karlı sularını, memba suyu kalitesindeki suyunu Ankara'ya ulaştırmış olacağız. Ankaralı gönül rahatlığıyla suyu içebilecek."

- "3 milyon kişinin içme suyu karşılanacak"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da Ankara'nın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılayacak tünelin, ülkenin sayılı projelerinden biri olduğuna işaret ederek, Bolu-Gerede'deki Ulusu Çayı'ndan alınan suların, tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı'na iletileceğini anlattı. Aydın, projeyle 3 milyon kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Öte yandan, Bakan Pakdemirli, tünelin içinde yer alan operatör odasında canlı bağlantı yaparak, çalışanlardan bilgi aldı ve incelemelerinin ardından sahada "drone" uçurarak projeyi görüntüledi.

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