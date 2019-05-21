Ankaralı sanatçı Us'tan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergi

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi Erhan Us, "Sınırlar" isimli fotoğraf ve enstalasyon sergisini, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde izlenime sundu.

Sanatçı ve yazar Erhan Us, İstanbul, Tokyo, Ankara ve Selanik'te geçen aylarda açtığı sergilerin ardından, "Borders/Sınırlar" isimli yeni kişisel sergisiyle, çalışmalarını Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde 26 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

Sergide, sanatçının İtalya, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Türkiye, KKTC ve Yunanistan olmak üzere 7 ülkede çektiği fotoğraflar ve 2018'de yaptığı enstalasyonlardan oluşan çalışmaları, dikenli teller üzerinden akla konulan sınırları, bireylerin vizyon tıkanmalarını, statükoyu ve yaratıcılığın engellenmesini ele alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Us, önceki kişisel ve karma sergilerinde ve aralıkta yayımlanan "Dijital Prestij" kitabında da "yaratıcılığın engellenmesi" ve "entelektüel ölüm" gibi konuları ele aldığını belirtti.

Toplumda sınırlandırmalara fren getirilmesi gerektiğini, sergide de bu soruna işaret ettiğini anlatan Us, şunları kaydetti: