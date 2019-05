Ankaralı sanatçı Us'tan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergi

Toplumda sınırlandırmalara fren getirilmesi gerektiğini, sergide de bu soruna işaret ettiğini anlatan Us, şunları kaydetti:

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Us, önceki kişisel ve karma sergilerinde ve aralıkta yayımlanan "Dijital Prestij" kitabında da "yaratıcılığın engellenmesi" ve "entelektüel ölüm" gibi konuları ele aldığını belirtti.

Sanatçı ve yazar Erhan Us, İstanbul, Tokyo, Ankara ve Selanik'te geçen aylarda açtığı sergilerin ardından, "Borders/Sınırlar" isimli yeni kişisel sergisiyle, çalışmalarını Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde 26 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi Erhan Us, "Sınırlar" isimli fotoğraf ve enstalasyon sergisini, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde izlenime sundu.

"Yapamazsın, o öyle olmaz, fazla sivrilme, daha ileri gitme, yasak gibi baskıcı ifadeleri çevremizde her an görebiliyoruz. Hayatın her evresinde vizyon körelten, yeniliğe karşı çıkan, özgünlüğümüzü kaybettiren dayatmacı kriterler, sınırlar sarıyor çevremizi. Rasyonel düşüncenin düşmanı öğrenilmiş çaresizlikler. Karakterimizi şekillendirmek ve aynılaştırmak iddiasıyla üstümüze salınan bu sınırlardan artık sıkıldık. İşte sergi bu sınırlandırma durumunu dile getiriyor."