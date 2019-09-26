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Ankaralı sporseverler 'İndoor Cycling' egzersizi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

  Ankaralı sporseverler sabit bisiklet üzerinde, kalp ve akciğer direncini artırmaya ve bacak kaslarının güçlendirilmesi ile kilo vermeye yardımcı olan 'İndoor Cycling' egzersizi yaptı.

Ankaralı sporseverler sabit bisiklet üzerinde, kalp ve akciğer direncini artırmaya ve bacak kaslarının güçlendirilmesi ile kilo vermeye yardımcı olan 'İndoor Cycling' egzersizi yaptı.

Ankara Sports International Bilkent kampüsünde ilk dersi yapılan 'İndoor Cycling' egzersizi, eklemlere minimum yük ile rahat bisiklet sürme deneyimi sunuyor. Egzersiz dolaşım ve solunum sisteminin gelişmesine ve daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor ve aynı zamanda daha sağlıklı bir kalp ve rahat nefes alan bir vücuda kavuşulması amaçlanıyor. Doğru teknik ve ayarlar uygulandığında her yaş grubuna hitap eden 'İndoor Cycling', koordinasyon problemi yaşayabilecek kişilerin bile dersten keyif almasını mümkün kılıyor.

'DERSİN İÇİNDE 5 FARKLI RENGİMİZ VAR'

‘İndoor Cycling’ egzersizinin Spinning bisikletlerinden farkının ‘Coach by Color’ teknolojisine sahip olduğunu kaydeden Sports International Fitness Eğitmeni Cansu Turan, "'Coach by Color’ teknolojisinde üyeler kendi değerlerini bisikletlerin üzerinde bulunan mini tablete giriyorlar. Mini tablette kendi değerlerini ekrana yansıtarak görebiliyorlar. İndoor Cycling’da ayrıca bazı renkler bulunuyor. Dersin içinde toplamda 5 farklı rengimiz var. Beyaz, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı. Bunlar zorluk derecesini belirliyor. Beyaz renk hafif, mavi renk hafif ve orta arası, yeşil renk orta, sarı renk orta ve zor arası, kırmızı renk ise, en zor seviye olarak belirlenmiştir. Üyeler hangi seviyede direnç gösterdiklerini o ekranda görebiliyorlar" dedi.

'MİNİMUM 500 İLE 800 KALORİ YAKILIYOR'

'İndoor Cycling' egzersizinin daha çok alt ekstremite kaslarını çalıştırdığını belirten Turan, "Kalça, bacak ile karın kaslarımızın alt bölümü bu antrenmanda hedef olarak daha fazla çalışmakta ve devreye girmekte. Bununla beraber İndoor Cycling, haftada 2 ya da 3 kez yapılabilir. Yaklaşık 50 dakika süren bir spordur. Ayrıca kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte ortalama bir derste minimum 500 ile 800 kalori yakılıyor" diye konuştu.

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