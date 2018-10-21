HABER

Ankaralı STK'lardan "Ankaralı aday" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 19:18 | Son Güncelleme

Ankara'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterilecek adayların "Ankaralı olması" çağrısında bulunuldu

Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için "Ankaralı" adaylar göstermeleri çağrısı yaptı.

Başkent Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı İdris Cengiz, bir otelde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, yerel seçimleri işaret ederek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıklarında Ankaralı adayları görmek istediklerini söyledi.

Cengiz, "Ankara'mızın kültürünü, örfünü, adetini bilen, sorunlarını bilen içimizden, bizden isimleri aday olarak görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki Ankara Ankaralı adaylarla ve sonucunda da Ankaralı başkanla daha iyi noktalara gelecektir." dedi.

Ankara Kulübü Derneği, Başkent Ankara Dernekler Federasyonu, Muhtarlar Federasyonu, Ankara Dernekler Federasyonu, Ankara Hurdacılar Odası, BAŞKON Federasyonu, Haymanalılar Federasyonu, Çubuk Federasyonu, Çamlıdere Federasyonu, Kızılcahamam Çamlıdere Federasyonu, Nallıhan Derneği, Anadolu Dernekler Birliği, Doğa Dostları Derneği, AYDER, ESYAV Vakfı, Çamlıdere Dernekler Birliği, Sağlık-Sen, Genç Eğitim Sen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı toplantıda oluşturulan komisyon, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterecekleri adaylara ilişkin bir çağrıda bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tüm siyasi partilerden, "Ankara'nın sorunlarını bilen ve çözüm üretebilecek Ankaralı kişilerin aday gösterilmesi" istendi.

Toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde rapor halinde yayınlaması ve siyasi partilere gönderilmesi kararlaştırıldı.

PARTNERBu restoranda para değil paylaşım geçiyor!Bu restoranda para değil paylaşım geçiyor!
HDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktırHDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Çağrı STK

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.