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Akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı! Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 09:24
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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ankaralı Turgut'un ölüm sebebi merak edildi. Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un dün entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı! Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve ünlü isme kanser teşhisi konmuştu.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilmiş ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe ediliği ortaya çıkmıştı.

ANKARALI TURGUT NEDEN ÖLDÜ?

Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Ünlü isim 61 yaşında vefat etti. Kızı Eylem Boran ise son yaptığı açıklamada babası için "Durumu iyi değil yanındayım durumu çok kötü" demiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.

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ÇOCUKLARIYLA ARASINDA KRİZ ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti. Şarkıcı, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.

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AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMAMIŞTI

Kanser yüzünden 12-13 kilo veren ünlü sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı. 1,5 ayda adeta iğne ipliğe dönen Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü.

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