Ankaralılar, 13. Ankara Kitap Fuarına akın etti

Her yıl merakla beklenen Ankara Kitap Fuarı, bu yıl da kapılarını kitapseverlere açtı.

ATO Congresium’da 15-24 Şubat arası devam edecek olan 13. Ankara Kitap Fuarı Ankaralı kitapseverlerin akınına uğradı. Geçtiğimiz sene ziyaretçi rekorunu kıran kitap fuarının bu sene onur yazarı araştırmacı tarihçi İlber Ortay’lı oldu. 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, 10 gün süresince; söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte binden fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Organizasyonun ilk gününde Ankaralıların fuara ilgisi yoğundu. Kitap Fuarında 7’den 70’e her yaş aralığına ve her kesime hitap eden kitap bulmak mümkün.

Kitap Fuarını gezmeye gelen Melih Berat Arslan, “Kitap Fuarını çok güzel buldum. Aradığım tüm kitaplara kolaylıkla erişebiliyorum. Fiyatlar bana uygun geldi” şeklinde konuştu.

Fuarda özel bir yayınevinin standında çalışan Derya Tok, “Ankara kitap fuarı geçen sene rekorunu kırdı. İlk gününde de müthiş bir başlangıç yaptı. Bizim standımız çok farklı ürünleri içerisinde bulunduruyor ve ilginin oldukça yoğun olduğunu görüyorum. Asıl kalabalığı ikinci hafta sonunda bekliyorum” dedi.

13. Ankara Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. Fuarın uluslar arası onur konuğu, İtalya edebiyatının en prestijli ödülü olan ‘Premio Campiello’ya sahip olan Donatella Di Pietrantonio. Fuarın bu seneki konuk ülkesinin de İtalya olması sebebiyle fuar boyunca İtalyan edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek.

Ankara Kitap Fuarı her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.