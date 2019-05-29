Ankaralılar Nesibe Aydın Bilim Festivali’ne akın etti

Bilim, sanat ve spor alanlarında elde ettiği ulusal ve uluslararası derecelerle adından sıkça söz ettiren, 35 yıllık köklü geçmişiyle eğitimde mihenk taşı olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği STEM Fest etkinliklerinin sonuncusunu Ankara’da düzenledi.

20 yılı aşkın geçmişinde binlerce öğrencinin başarı hikayesini barındıran Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesinin Eylül 2019’da açılacak olan yeni kampüsünde, “Yaparak ve Tasarlayarak Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlen bilim festivaline yaklaşık 8 bin davetli katıldı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Makers Fast/Expo iş birliği ile 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik birbirinden eğitici ve eğlenceli 46 atölyenin yer aldığı festivalde, Kriminalastik ve Robotik Kodlama gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, Renklerin Dünyası ve Ahşap Atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfetti. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin de katılımına açık olan atölye çalışmaları, 7’den 70’e tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Eğitimci Yazar Nesibe Aydın, “Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak Kocaeli, Mersin, Antalya, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır’da düzenlediğimiz STEM Fest etkinliklerinde, 50.000 çocuğumuzu fen, matematik, teknoloji ve bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştırdık. Bugün de açılışını yaptığımız Nesibe Aydın Yıldızlar Kampüsünde, yaklaşık 8.000 davetlinin katılımıyla gerçekleşen STEM Fest etkinliği ile Ankaralı öğrenciler ve aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festivallerin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Milli Eğitim Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’na, STEM & Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı’ya, Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak, 1.000 kişilik deneyimli ve birikimli öğretmen kadromuzla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız” dedi.

