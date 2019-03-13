Ankaralılar Özhaseki ve Yavaş Tartışmasında ne Düşünüyor?

Türkiye’de yerel seçimlere geri sayım sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AKP’li Mehmet Özhaseki ile CHP’li Mansur Yavaş arasındaki polemikler sertleşirken, başkentliler her iki adaydan şeffaflık, dürüstlük ve hizmet bekliyor görünüyor. Başkentte son olarak Yavaş hakkında avukatlık mesleği çerçevesinde bir alacak davası dolayısıyla yargı süreci başlatılması ve buna karşılık Özhaseki’nin mal beyanını açıklaması yönündeki talepler gündemde. Sandığa gidilmesi arifesinde sokaktaki vatandaşlar arasında henüz kararını vermemiş olan seçmenler olduğu gözlemleniyor. Seçmenlerden önemli bir kısmı ise hangi adaya oy vereceğini kararlaştırdığını söylüyor. Ancak her iki aday tarafından Ankara için hangi projeleri vaat ettikleri sorulduğunda kimisi desteklediği ismin projelerini beğendiğini ifade etse de söz konusu projeleri anlatamıyor, seçmenlerden çok azı desteklediği ismin açıkladığı projeleri mikrofon karşısında paylaşabiliyor. Bu arada Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çağrı metnini imzalayarak, mal varlığını açıklayan Millet İttifakı’nın adayı Yavaş’ın, rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Özhaseki’ye yaptığı “mal varlığını açıkla” çağrısına ilişkin bilgi eksikliği olduğu görülüyor. Seçmenlerden bazıları eğer kişi milletvekili seçildiyse hali hazırda mal varlığını açıklamış olduğunu düşünüyor. Ancak hukuken ve TBMM İç Tüzüğü uyarınca milletvekillerine yönelik “mal varlığını açıklama zorunluluğu” söz konusu değil. Sadece her seçim dönemi Uluslararası Şeffaflık Derneği gibi sivil toplum örgütlerince yapılan çağrılar üzerine kendi isteğiyle milletvekilleri veya yönetici adaylarından bazıları mal varlığını kamuoyuna açıklıyor.

AKP’li Özhaseki destekçileri neleri dile getiriyor? VOA Türkçe’nin başkentte mikrofon uzattığı seçmenlerden 63 yaşındaki Ziya Atılgan, AKP’li Mehmet Özhaseki’ye oy vermeyi düşündüğünü belirtmekle birlikte bütün projelerini okuduğunu da iddia etti. AKP’nin bugüne değin vaatlerini yerine getirdiğini de kaydeden Atılgan, Mansur Yavaş’ın suçlandığı ve aslında hakkında hüküm verilmemiş olduğu iddialarına ilişkinse Yargıtay’ın karar verdiğini belirterek, “Bunlar gerçek. Bu Yargıtay sonucuna göre de Mansur Yavaş’ın bir ceza alacağını düşünüyorum artık siyasette kalacağını düşünmüyorum” dedi. Atılgan, Özhaseki’nin milletvekili seçildiği sırada mal varlığını açıkladığı görüşünde ve bunun Meclis’e bildirildiğini savunarak, Yavaş’ın ise milletvekili olmadığı için mal varlığını açıklamadığını kaydetti. Seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten uzman estetisyen İhsan Naz, Özhaseki’ye oy vereceğini belirterek, “Daha iyi iş yapacağını inanıyorum. Kayseri’de daha önce belediye başkanlığı yaptığı için. Bakalım memleketimiz için hayırlısı olmasını dilerim. Ben de dün bayağı kanallarda tartışmaları izledim ama herhangi bir düşüncem yok o konuyla ilgili. Bilmiyorum. Ancak Mehmet Özhaseki de mal varlığını açıklamalı. Aslında bütün siyasiler varlığını açıklamalı” diye konuştu.

Emekli Cengiz Çetinkaya, Ankara’da Özhaseki’nin başarılı iş yapacağını düşündüğünü belirterek, Mansur Yavaş’ı ise “tekin adam olarak görmediğini” söyledi. Çetinkaya, bütün adaylarca mal varlığı açıklaması yapılması gerektiğini de ifade etti. İşçi Sefer Kibaroğlu ise, tecrübeye baktığını vurguladı ve “Özhaseki’nin geçmişten kaynaklanan tecrübesi var. Kayseri gerçekten büyük bir şehir. Oradaki başarılarından dolayı Kayseri’de yapmış olduğu yatırımlardan dolayı şu anda Ankaralılar’a verdiği projelerin daha mantıklı olduğu düşüncesindeyim” dedi. Haberlerde Yavaş hakkındaki iddiaları duyduğunu kaydeden Kibaroğlu, henüz yargıda ne olduğunu bilmediğini ancak Ankara gibi bir yerde belediye başkanı adayı olduğuna göre, geçmişinin de temiz olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. CHP’li Yavaş’ı destekleyenler ne diyor? Ankara için projeler açıklayan tek aday Mansur Yavaş olarak gördüğünü belirten Serpil Çekirdek, “Özhaseki sadece Yavaş’ın söyledikleri ‘proje değil’ diyerek yaklaşıyor. Bence mantıklı olan Mansur Yavaş. Bir de artık Ankara’da bir kan değişimi olsun. İktidar değil burası yerel yönetim. Belediye başkanı seçiyoruz” ifadesini kullandı. Yavaş hakkındaki iddialara inanmadığını da kaydeden Çekirdek, “Böyle bir şey diyelim ki ama şu anda 3 yıl olmuş daha önceden keşke cezasını verselerdi ya da daha önceden gündeme getirselerdi. (Yavaş’ın) ilk adaylığı da değil. Artık çok komik şeyler çocukça şeyler geliyor. O zaman geriye döndüğümüzde bunlar da Fethullah Gülen ile aynı masada oturup başka şeyler yapmıştı. Ama bu tartışmalardan hiçbiri hoş şey değil. Biz belediye başkanı seçiyoruz” dedi. Özhaseki’nin mal varlığını açıklayamayacağını da söyleyen Çekirdek, “Bu kadar zam varken bu kadar yoksulluk varken o mal varlıklarını açıklayacaklarını düşünmüyorum” görüşünü aktardı.

AKP’ye oldukça tepkili seçmenlerden birisi ancak adını paylaşmak istemediğini belirten emekli bir seçmen ise, “Şimdiye değin iktidar partisi 17 yıldır bu ülkeyi idare ediyor. Projeleri niye eksik kalmış. Bir de bu iktidar tarafından yapılan en güzel şey öbür dünyamızı garantiye aldı, öbür tarafta bizi cennete götürecek. Bundan daha iyi iktidar olur mu? Ya artık millet konuları değerlendirmesi gerekiyor, bu saçma sapan şeylere benim söyleyeceklerim böyle” diye tepkisini dile getirdi. Yavaş hakkındaki iddialara katılmadığını da işaret eden seçmen, “Madem öyle idi o zaman Yüksek Seçim Kurulu bunun adaylığını neden kabul etti? O zaman adaylığını kabul etmeseydi. Şimdi anketler ters teptiği için Mansur Yavaş’a bu şekilde iftira ettiklerini zannediyorum. Öyle bir şey yapacağına inanmıyorum” diye konuştu ve ayrıca Özhaseki’nin de mal varlığını açıklaması gerektiğini kaydetti. Mansur Yavaş’ı tercih ettiğini belirten ancak adını açıklamayı uygun görmeyen seçmen, “Mansur Yavaş bence yalansız yani iftiradır o şeyler. Çoğu yanlış söylüyor, gerçekten de inancımız yok. Elma veren ağacı taşlar. Bizim oralardaki deyim öyledir. Gaziantepliyim ben” görüşünü aktardı. Mal varlığı konusunda ise Türkiye’de devlet yönetiminde en büyük isimden en küçüğüne kimse tarafından açıklama yapılmadığını söyleyen seçmen, “Ne kadar olduğunu hangisi açıklamış, hangisi demiş ki şu kadar şeyim var demezler” diye konuştu.

Emlak danışmanı olduğunu ancak adını açıklamak istemediğini söyleyen genç bir seçmen ise, CHP’li Yavaş’ın ciddi harcama yapılmış olan Ankapark projesi, dinazor heykelleri gibi konulara el atacağını düşündüğünü belirterek, bir de Taksim Meydanı gibi Ankara’ya bir alan kazandıracağını kaydetti. Seçmen, “Ankara’nın aslında İstanbul gibi olmasını istiyoruz. Yani Ankara, bir büyükşehir ise ve başkent ise bunun devamının gelmesi gerekiyor. Burada sadece Kızılay ve Tunalı var. Onlar dışında bir şey yok. Öyle gezilecek yerler olması gerekiyor” dedi. Seçmen, Yavaş ile senet iddialarını dinlediğini ve bu iddiaları da düşündüğünü söyledi. Sigortacı olduğunu kaydeden bir başka seçmen de, “İkisini de izliyoruz, takip ediyoruz, dinliyoruz. Bence Mansur Yavaş daha mantıklı daha anlamlı konuşuyor. Bazı vaatlerinden dolayı mesela şimdiden su da ucuzlama oldu. Otobüslerde düzelmeler başladı. Bunun gibi belediye hizmetlerinde iktidara gelirse ya da seçimi kazanırsa daha güzel şeyler olacaktır” görüşünü paylaştı. Seçmen, Yavaş’la ilgili iddialarını “hukuki bir konu” diye yorumlayarak, içeriğini tam bilmeden yorum yapmayı yanlış bulduğunu kaydederek, “Başımızdaki büyüklerimizin tümünün de böyle bir heyecan ile çıkıp ortalığı dağıtmaları da çok yanlış. Hukuka, adalete darbedir. Bence sonuç belli olmadan yargısız infaz yaptılar” diye konuştu. AKP’li Özhaseki’nin de mal varlığını açıklaması gerektiğini söyleyen seçmen, “Bir yere aday oluyorsanız. Belediyelerde bir sürü rant vardır. Dolayısıyla iftiralar, yalanlar olur. O nedenle açıklasa daha iyi olurdu” dedi.