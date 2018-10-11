HABER

Ankaralılar şehirdeki yeşil alanlardan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

109 farklı şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’den Ankaralılar’ın yüzde 70’inin şehirdeki yeşil alanlardan memnun olduğu kaydedildi.

Ankaralılar şehirdeki yeşil alanlardan memnun

İSTANBUL, (DHA) - 109 farklı şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’den Ankaralılar’ın yüzde 70’inin şehirdeki yeşil alanlardan memnun olduğu kaydedildi.

Medya takip kuruluşu Ajans Press, yaşadığı şehirlerdeki yeşil alan oranından memnun olan kişi sayısını ele alan bir araştırma yayınladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ankaralılar’ın yüzde 70’inin şehirlerindeki yeşil alanlardan memnun olduğu görüldü. 109 şehir baz alınarak hazırlanan raporda, Ankara dışında Türkiye’den bir şehir daha listede yer aldı. Böylelikle yüzde 70 memnunluk oranıyla Ankara 90’ıncı sıraya yerleşirken, listeye giren diğer şehir İstanbul’un yeşil alanlardan memnuniyet oranı yüzde 49 olarak kaydedildi. Bu oranla İstanbul’un 103’üncü sıraya yerleşerek sondan altıncı oldu.

Veriler 2015 yılını kapsarken, yaşadığı şehirdeki yeşil alanlardan en çok memnun olan şehir Ventspils (Letonya) olarak kaydedildi. Listenin başına yerleşen Ventspils’deki yeşil alandan memnuniyet duyan kişilerin oranı ise yüzde 98 olarak görüldü. Buna karşın yaşadığı şehirdeki yeşil alanlardan en az memnun olan şehir Napoli (İtalya) olarak kayıtlara geçti.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?
Adana Havalimanı'ndaki Suudi kargo uçağında 14 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi Adana Havalimanı'ndaki Suudi kargo uçağında 14 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Bu bilgilere çok şaşıracaksınız! Telefonunuzu uçuş moduna alıp şarja takarsanız...

Bu bilgilere çok şaşıracaksınız! Telefonunuzu uçuş moduna alıp şarja takarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.