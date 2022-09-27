Ankaralıların beklediği gün geldi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak!

Türkiye'nin toplamda 20'inci, başkent Ankara'nın ise 2'inci şehir hastanesi açılıyor. 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Etlik Şehir Hastanesi, sağlık kompleksi şeklinde planlandı. yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, ülkenin en büyükleri arasında girecek...

EN BÜYÜK ALANA SAHİP HASTANE

Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

SAĞLIK KOMPLEKSİ ŞEKLİNDE PLANLANDI

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Etlik Şehir Hastanesi açılışına katılacağını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Çarşamba günü ülkemizin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Etlik Şehir Hastanesinin açılışını yapıyoruz. Ankara'nın en büyük 2. hastanesi. Çarşamba günü resmi açılışını yapacağız" demişti.



