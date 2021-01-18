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Ankara’nın AB Gündemi: “Şartlı Normalleşme”

18.01.2021 20:40 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın AB Gündemi: “Şartlı Normalleşme”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Ankara’daki görüşmesinde hem Brüksel hem de Atina’yla normalleşme açısından “provokasyon adımlarından biz sorumlu olmayız” mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Ankara’daki görüşmesinde hem Brüksel hem de Atina’yla normalleşme açısından “provokasyon adımlarından biz sorumlu olmayız” mesajı verdi. Çavuşoğlu, Avrupa ile Yunanistan başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlu ilişkilere sahip Ermenistan, Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkelerle ilişkileri bakımından da “karşılıklı olumlu adım” şartıyla “normalleşme” istedikleri mesajını verdi.

Avrupa Birliği’nde (AB) 1 Ocak itibariyle dönem başkanlığını üstlenen Almanya’nın Doğu Akdeniz meselesi ekseninde Türkiye ile ilişkilerini yeniden ele almayı planlaması nedeniyle Dışişleri Bakanı Heiko Maas Pazartesi günü Ankara’daydı.

Çavuşoğlu ve Maas, ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısıyla hem Ankara

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