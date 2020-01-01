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  4. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 07:27 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.


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3 ölü yangın

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