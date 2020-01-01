-
-
HABER
-
Güncel
-
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
01.01.2020 07:27 |
Son Güncelleme
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum