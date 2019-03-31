Ankara'nın Bala ilçesinde AK Parti'li Buran kazandı

Birol KARAKILIÇ/BALA (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Bala ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ahmet Buran (52), belediye başkanı seçildi.

Bala'da Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'li Ahmet Buran, oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı. Ahmet Buran'ın seçilmesiyle partililer sokaklara dökülerek sevinç gösterisinde bulundu.

KİMDİR?

İlköğretimini Keçiören Ufuktepe, lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde gören Ahmet Buran, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına başladı. 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmasında kontrolör, Keçiören ilçe sorumlusu, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı, Adıyaman, Rize, Bursa illeri kontrolörlük görevlerinde bulundu. 2008 yılında YURTKUR Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Buran, evli ve 2 çocuk babası.

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