Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Topaca ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Vali Topaca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Topaca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdıklarını okudu.

Topaca, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk,

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünde huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bağımsızlık mücadelemizde stratejik kararların alınmasına ve cumhuriyete uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara, milletimizin mukadderatının şekillendiği önemli bir karargah olmuştur.

Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara, cumhuriyetle birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiş, bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmada üstlendiği öncü rolünü sürdürecek, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkılarına devam edecektir. Ruhun şad olsun."

