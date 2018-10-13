HABER

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Topaca ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Vali Topaca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Topaca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdıklarını okudu.

Topaca, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk,

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünde huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bağımsızlık mücadelemizde stratejik kararların alınmasına ve cumhuriyete uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara, milletimizin mukadderatının şekillendiği önemli bir karargah olmuştur.

Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara, cumhuriyetle birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiş, bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmada üstlendiği öncü rolünü sürdürecek, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkılarına devam edecektir. Ruhun şad olsun."

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçtiİYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıtAK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Ankara Valisi Topaca Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü tören yıldönümü

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.