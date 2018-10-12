Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlanacak

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Kutlamalar, yarın saat 07.15'te Zivertepe'den 21 pare top atışıyla başlayacak.
Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığındaki il protokolüyle vakıf, dernek ve sivil toplum kuruşlarından oluşan heyet, 09.30'da Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunacak. Saygı duruşunun ardından Vali Topaca, Misak-I Milli Kulesi'nde özel defteri imzalayacak.
Ulus'taki 2. Meclis binasında saat 11.00'de yapılacak törende günün anlam ve önemine ilişkin konferans verilecek.
Kutlama törenleri kapsamında, seğmenler kortej yürüyüşü yapacak. Seğmenler, Ankara Kalesi'nde sona erecek gösterileriyle Başkentliler ile buluşacak.
Gençlik Parkı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.
Başkentteki kamu kurum ve kuruluşları, konut ve iş yerleriyle caddeler, meydanlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenecek.
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