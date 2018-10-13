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Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına ve Cumhuriyeti kuran iradeye ev sahipliği yapmış güzel şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılı kutlu olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılını kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına ve Cumhuriyeti kuran iradeye ev sahipliği yapmış, güzel şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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