Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün ülkemizin ulusal bağımsızlığının sembolü olan Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayi ve teknolojideki gelişimi ile hepimizi gururlandıran önemli bir merkez haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği başkentlik vasfını ve sorumluluğunu o günden bu yana büyük bir onurla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutladığını belirten Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Ankara, bağımsızlık mücadelemizde stratejik kararların alındığı, milletimizin mukadderatının şekillendiği ve jeopolitik konumuyla öne çıkan önemli bir karargah olmuştur. Bu anlamda, Ankara'nın başkent oluşu, bir başkentin yeni bir şehre taşınması ya da yeni bir başkent inşası değil, aynı zamanda tarihi bir tekamül sürecidir. Bu süreçte oluşan Kuvayımilliye ruhu, Ankara halkının Heyet-i Temsiliye'ye gösterdiği ilgi ve milli mücadeleye verdiği destek, Ankara'nın başkent olmasında etkilidir. Bugün ülkemizin ulusal bağımsızlığının sembolü olan Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayi ve teknolojideki gelişimi ile hepimizi gururlandıran önemli bir merkez haline gelmiştir."

Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın, her konuda öncü rolünü sürdüreceğini ve ülkenin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğini vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara'nın başkent olmasına ve bugüne kadar imarına hizmet eden bütün devlet adamlarını ve şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

