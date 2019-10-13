Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü

Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla 2. Meclis Binası'nda tören düzenlendi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerin yanı sıra tarih öncesine dayanan ve çeşitli dönemlerde varlığını belirgin şekilde ortaya koyan tarihiyle de Ankara'nın önemli olduğunu belirtti.

Ankara'nın Milli Mücadele döneminde tarihin seyrini değiştirdiğine işaret eden Şahin, şehrin uzay sanayisi ve yüksek teknolojiden tarım ve hayvancılığa, bilim ve sanattan sportif başarılara kadar ortaya koyduğu gelişmelerle dünyada parmakla gösterilen başkent haline geldiğini söyledi.

Başkentin Türkiye'nin her alanda merkezi ve kalbi olduğunu vurgulayan Şahin, "Bugün gelinen noktada bizlere düşen, şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak Ankara'yı gelişen, değişen Türkiye'ye yaraşır bir başkent olarak aydınlık geleceğimize emin adımlarla ve daha da yücelterek taşımaktır." diye konuştu.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazileri minnetle andığını bildirerek, "Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden, canlarını dişlerine takan, bütün varlıklarını ortaya koyan askerlerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize de acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.