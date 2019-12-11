Ankara’nın ‘en ballı’ günleri başlıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği desteğiyle MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl Ankara’da ilki gerçekleştirilecek olan ‘Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri’ 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Altınpark Fuar Merkezi A Salonunda düzenlenecek.

‘Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri’nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak. Katılımcılar bal ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek.

MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle bal meraklılarının bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı, arıcılık malzemeleri, baldan üretilen ürünler (pastalar, içecekler, kozmetik, temizlik ve sağlık ürünleri) hediyelik ve organik ürünlere ulaşabilecekleri Ankara Bal Günleri’ni düzelendekileri belirtilerek şu ifadelere yer verildi; ‘Balın sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu florasının gündem oluşturması, bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulanması hedefleniyor. Ayrıca Bal Günleri’nde ilginç etkinliklere de imza atılacak’

Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri’nde, atölye çalışmaları, yarışmalar, sürpriz ikramlar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Girişlerin ücretsiz olacağı Bal Günleri sabah saat 10.00’dan 20.00’ye kadar gezilebilecek.



