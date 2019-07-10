Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli atıldı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak Sincan Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle atıldı. Bakan Ersoy, "25 bin 500 metre kare kapalı alana sahip bu merkez, her kesime hizmet sunacak" dedi.

Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi temel atma törenine Bakan Ersoy'un yanında AK Parti ve MHP Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara'nın gözde merkezleri arasında yer alacağını söyledi. Ercan, "Merkez tamamlandığında, konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşallah Sincan’ımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphanemiz de bulunacak. Sadece Sincan’a değil, Ankara'ya da büyük ve modern bir kültür ve kongre merkezi kazandırmış olacağız" dedi.