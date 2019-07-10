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Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak Sincan Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle atıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak Sincan Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle atıldı. Bakan Ersoy, "25 bin 500 metre kare kapalı alana sahip bu merkez, her kesime hizmet sunacak" dedi. Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi temel atma törenine Bakan Ersoy'un yanında AK Parti ve MHP Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara'nın gözde merkezleri arasında yer alacağını söyledi. Ercan, "Merkez tamamlandığında, konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşallah Sincan’ımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphanemiz de bulunacak. Sadece Sincan’a değil, Ankara'ya da büyük ve modern bir kültür ve kongre merkezi kazandırmış olacağız" dedi. BAKAN ERSOY: HER KESİME HİZMET SUNACAK Bakan Ersoy da Sincan'ın kültür ve sanat alanında örnek gösterilecek ilçelerden biri olduğuna dikkati çekti. Bakan Ersoy, "Sincan Kültür ve Kongre Merkezi son derece donanımlı olarak tasarlanmış. Selçuklu mimarisi tarzında tasarıma sahip olacak. 25 bin 500 metre kare kapalı alana sahip bu merkez, her kesime hizmet sunacak. Tamamlandığında inanıyorum ki Sincan'da herkes zamanını kültür ve sanatla geçirecek. Sincan Belediyesi bugüne kadar çok önemli yatırımları hayata geçirdi. Bu kompleks ile de yapılan hizmetlerini taçlandırıyorlar" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından butona basılarak Sincan Kültür ve Kongre Merkezi'nin temeli atıldı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, Millet Kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, Güngörmüşler ve Hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılar yer alacak.

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