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  4. Ankara’nın en hızlı yankesicisinden polis daha hızlı çıktı

Ankara’nın en hızlı yankesicisinden polis daha hızlı çıktı

18.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Ankara polisi, vatandaşın cebindeki 2 bin 500 lirayı 2 saniyeden az sürede çalan yankesiciyi yakaladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belediye otobüsünde kalabalıktan yararlanarak vatandaşın cebindeki 2 bin 500 lirayı 2 saniyeden az bir sürede çalan yankesiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara polisi, vatandaşın cebindeki 2 bin 500 lirayı 2 saniyeden az sürede çalan yankesiciyi yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belediye otobüsünde kalabalıktan yararlanarak vatandaşın cebindeki 2 bin 500 lirayı 2 saniyeden az bir sürede çalan yankesiciyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu ’Bayparmak’ olarak bilinen şüpheli Engin U. polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Engin U.’nun, yolcunun parasını birkaç saniye içerisinde aldığı ve otobüsten indiği görüldü. Zanlının 20’ye yakın benzer suça karıştığı belirlendi. Zanlı Engin U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Engin U., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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