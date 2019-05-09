HABER

"Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:14 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız" - ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congressium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Başkent iş dünyası için "gurur günü" olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia adına şükranlarını sundu.

Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette var ama hepsini aşacak irade ve imkana sahibiz. El ele verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti.

- "Ankara'nın 'marka şehir' olması için çalışıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran da başkentin, artık "memur şehri" kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldiğine işaret etti. Üye firmaları arasında dünyaya örnek çalışmalar yürüten şirketler bulunduğuna dikkati çeken Baran, "ODTÜ mezunu 3 mühendis tarafından kurulan ve Yönetim Kurulu Üyemizin de ortağı olduğu firma, dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip Sistemi'ni hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 5 sağlık projesinden biri olarak seçilen İlaç Sağlık Sistemi'ni yurt dışına ihraç ederek, döviz girdisi de sağlayan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım ihraç etmek için çalışmalar yapıyor. Yerli ve milli üretimde başarılarımız bununla sınırlı değil. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz de yerli ve milli İHA ve SİHA'ların, savaş uçakları ve helikopterlerinin testlerinin yapıldığı rüzgar tünellerini yüzde 95 yerlilik oranıyla üretiyor." ifadesini kullandı.

Baran, ATO olarak 2 yılda 3 ayrı çalışmayla, toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını ve yaklaşık 14 bin üyenin bu kaynaktan yararlanmasını sağladıklarını bildirdi. Devletin istihdam desteklerinden 157 bin üyelerinin haberdar edilmesi için seferber olduklarını anlatan Baran, bu kapsamda Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduklarını ve "Devlet Destekleri 2019" kitapçığı yayınladıklarını hatırlattı. Ankara'dan 28 destinasyona doğrudan uçuş bulunduğunu anımsatan Baran, Çin ve Amerika kıtasına da doğrudan uçuş talep ettiklerini dile getirdi.

Tarımsal ürünler başta olmak üzere yöresel ve geleneksel ürünlere "coğrafi işaret tescili" alarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Erkeç pastırmasından, Kars kaşarına, Malatya kayısısından Pervari balına kadar bütün ürünlerin dış pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Ankara'nın marka bir şehir haline gelmesi ve her alanda marka çıkarabilmesi için 4. Uluslararası Marka Buluşmalarını düzenlemek üzere hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkentin yerli dizilerin üretim ve yapım merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurumlar Vergisi En'leri", "İhracatın En'leri", "İstihdamın En'leri" ve "Ankara'ya Değer Katanlar" kategorilerinde ödülleri sahiplerine takdim etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisiFasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisi
Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benimBinali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) "Ankara'nın Enleri" Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gürsel Baran Rifat Hisarcıklıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Yeni belediye başkanı seçildi!

Yeni belediye başkanı seçildi!

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.