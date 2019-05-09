Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." dedi. Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congressium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"nde konuştu. Başkent iş dünyası için "gurur günü" olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia adına şükranlarını sundu. Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette var ama hepsini aşacak irade ve imkana sahibiz. El ele verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Fasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisi Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benim

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti. - "Ankara'nın 'marka şehir' olması için çalışıyoruz" ATO Başkanı Gürsel Baran da başkentin, artık "memur şehri" kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldiğine işaret etti. Üye firmaları arasında dünyaya örnek çalışmalar yürüten şirketler bulunduğuna dikkati çeken Baran, "ODTÜ mezunu 3 mühendis tarafından kurulan ve Yönetim Kurulu Üyemizin de ortağı olduğu firma, dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip Sistemi'ni hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 5 sağlık projesinden biri olarak seçilen İlaç Sağlık Sistemi'ni yurt dışına ihraç ederek, döviz girdisi de sağlayan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım ihraç etmek için çalışmalar yapıyor. Yerli ve milli üretimde başarılarımız bununla sınırlı değil. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz de yerli ve milli İHA ve SİHA'ların, savaş uçakları ve helikopterlerinin testlerinin yapıldığı rüzgar tünellerini yüzde 95 yerlilik oranıyla üretiyor." ifadesini kullandı.