Ankara’nın "Fetö’nün siyasi ayağı" ile imtihanı

Türkiye'de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanması, siyaset-ordu-yargı üçgeninde yeni suç duyurusu krizlerinin kaynağı oldu. Ancak, resmi olarak “Fetullahçı Terör Örgütü” (Fetö) denilen bu yapının araştırılıp, aydınlatılması konusunda iktidar ile muhalefet hemfikir olmadığı gibi iktidar ile eski ordu mensupları da ortak noktada buluşamıyor.

İktidardaki AKP ile "Cumhur İttifakı” kuran MHP’nin, terörle ilişkilendirdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra AKP de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Her iki suç duyurusunun çıkış noktasının da “Fetö’nün siyasi ayağı”yla ilgili tartışmalara dayanması dikkat çekiyor.

MHP, iktidarın terör örgütü ile eşdeğerde gördüğü HDP ile CHP arasındaki ilişkileri araştırmak için kurduğu komisyonun raporunun hazır olduğunu duyurdu. Ancak bu raporun tamamını açıklamak yerine önceliği CHP lideri Kılıçdaroğlu’na veren MHP’nin, terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunması dikkat çekti.