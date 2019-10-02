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Ankara’nın göbeğine genelev kuran fuhuş mafyası çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ankara’nın merkezinde 5 katlı binayı geneleve çeviren suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Ankara’nın merkezinde 5 katlı binayı geneleve çeviren suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi. Kazancı yılda 20 milyon TL’yi bulan çetenin kadın elebaşının çeteyi Muğla’daki villadan yönettiği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla fuhuş çetesi çökertildi. Ankara’da Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde 5 katlı binaya yapılan baskında fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı. Örgüt elemanları T.K., M.Y., F.B., Ş.P., S.M., B.C.K., N.S. ve G.G. isimli zanlılar gözaltına alınırken, mafya elebaşı Ayten A. ise Muğla’da yakalandı. Mafya lideri ve örgüt elemanlarının onlarca çaresiz genç kadını fuhuş yoluna sürüklediği ve tehdit, şantajla maddi kazanç sağladığı anlaşıldı. Mafyanın fuhuş yoluyla yıllık 20 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.
Çetenin herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bu kadınlara insanlık dışı muamelede bulunan fuhuş mafyasının hafta içi günlük 40 kadar erkekle birlikte olma ve hafta sonu da 60 erkekle birlikte olma kotası koyduğu ortaya çıktı. Çetenin baresiz kadınlara çetele vererek fuhuş rakamlarını kayıt altına aldıkları belirlendi.

Çeteyi güvenlik kameralarından yönetti
Mafya elebaşı Ayten A.’nın cep telefonuna kurdurduğu uygulama sayesinde yaşananları Muğla’dan canlı şekilde takip ettiği ve fuhşa gelenleri denetlediği, adamlarına talimatlar verdiği tespit edildi. Fuhuş yapmak isteyenlerin Ayten A.’nın banka hesabına önce para aktardığı, sonra aktarılan paranın dekontunu alarak fuhuş yuvasına geldikleri, bu yolu bilmeyenlerin de nakit para vererek fuhuş yaptıkları tespit edildi. Ayten A.’nın bu yolla hafta içi
hesabına her gün 5 bin TL’ye yakın para, hafta sonu ise 15 bin TL’ye yakın para aktığı ortaya çıkarıldı.
Gözaltına alınan mafya üyeleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlanan kadınlar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Zanlılardan Ayten A. ve T.K. tutuklanırken, M.Y, F.B, Ş.P, S.M. ve G.G. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’da 5 katlı geneleve düzenlenen operasyon polis kamerası ile de kaydedildi.

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