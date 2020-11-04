Ankara’nın gözü de kulağı da Amerika’da

Uzmanlar, Biden’ın kazanmasının ikili ilişkilerde radikal sonuç yaratmayacağını söylese de, Ankara’nın tercihinin Trump olduğunu vurguluyor.ABD’de başkanlık yarışında ipi Cumhuriyetçi başkan Trump’ın mı yoksa Demokrat aday Joe Biden’ın mı göğüsleyeceği Ankara’da da merakla bekleniyor.

Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi ve stratejik önemde olduğunu, Türkiye’nin seçim sonuçlarına her durumda bağlı kalacağına vurgu yapan Ankara’daki diplomatik kaynaklar şimdilik, Ankara-Washington ilişkisinin sadece bir başkanla sağlanacak uyuma endekslenmemesi gerektiğini söylemekle yetiniyor.

Ancak uzmanlar özellikle Amerika’daki Halkbank davasında Türkiye lehine tavır aldığı için Ankara’nın Trump yanlısı bir beklenti içinde seçimleri izlediğini öne sürüyor.

Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp DW Türkçe’ye Amerika’daki başkanlık seçiminin tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da “nefesler tutularak” izlendiğini anlatırken, Ankara’nın dört yıllık başkanlık döneminde Trump’la çok iyi bir tecrübe yaşamamasına karşın “Trump yanlısı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü” söylüyor.