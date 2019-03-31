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Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Muzaffer Yalçın kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Muzaffer Yalçın kazandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muzaffer Yalçın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muzaffer Yalçın 3 bin 604, İYİ Parti adayı Nurullah Ünsal bin 105, CHP adayı Sevilay Akyüz 766 oy aldı.

-Yalçın'ın öz geçmişi-

1956 yılında Güdül'de doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara'da tamamladı.1980-1994 yıllarında Çağa Belediyesi hesap işleri müdürlüğü görevini yaptı.

1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında AK Parti Güdül İlçe Yönetimi'nde ilçe sekreteri olarak ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında AK Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

30 Mart 2014 seçimlerinde Güdül Belediye Meclis üyesi seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babası.

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