ANKARA (DHA) -BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak, Ankara'nın Ayaş ve Güdül ilçelerinde seçmenle bir araya geldi. Pak, “Atatürk, çorak bir araziden tarım ve hayvancılığın merkezi olan Atatürk Orman Çiftliği'ni inşa etti. Biz geldiğimizde Ankara’nın her yerini Atatürk orman çiftliği yapacağız" dedi.

BTP Ankara Adayı Mustafa Pak, hafta sonu Ayaş ve Güdül ilçelerinde seçmenle buluştu. Atatürk’ten ilham alarak Ankara için projeler hazırladıklarını belirten BTP Adayı Pak, Ankara’nın her yerini Atatürk Orman çiftliği yapacaklarını ifade ederek Tarım ve Hayvancılık alanında yapacaklarını anlattı. 'Atatürk çorak ve kurak araziden Orman Çiftliğini oluşturdu' diyen Pak, "Atatürk Orman Çiftliği'nin olduğu alan kıraç bir araziydi. Üzerinde bir tane ağaç yoktu. Tarım yapılmıyordu. Atatürk bu alanı tüm ülkeye model olacak tarım ve hayvancılık alanı haline getirmeyi hayal ederek yola koyuldu. Ağaçlandırdı, sulama imkanları oluşturdu. Hayvancılık alanları oluşturdu. Burada modern tarım aletleri ile tarım yapılmaya başlandı. Hani hepimizin bildiği Atatürk’ün traktör üzerinde bir resmi var. O resim Atatürk Orman Çiftliği'nde çekilmiştir. O kurak, çorak araziyi öyle bir noktaya getirdi ki; yıllar boyunca bu alanda üretilen en kaliteli tarım ve hayvancılık ürünlerini tükettik. Ankara’da 5-10 sene öncesine kadar her yerde Atatürk Orman Çiftliğinin günlük sütleri ve bu sütten elde edilmiş peynir çeşitlerini tüketirdik" diye konuştu.