"Ankara’nın her yerini Atatürk orman çiftliği yapacağız"

BTP Ankara Adayı Mustafa Pak, hafta sonu Ayaş ve Güdül ilçelerinde seçmenle buluştu. Atatürk’ten ilham alarak Ankara için projeler hazırladıklarını belirten BTP Adayı Pak, Ankara’nın her yerini Atatürk Orman çiftliği yapacaklarını ifade ederek Tarım ve Hayvancılık alanında yapacaklarını anlattı. 'Atatürk çorak ve kurak araziden Orman Çiftliğini oluşturdu' diyen Pak, "Atatürk Orman Çiftliği'nin olduğu alan kıraç bir araziydi. Üzerinde bir tane ağaç yoktu. Tarım yapılmıyordu. Atatürk bu alanı tüm ülkeye model olacak tarım ve hayvancılık alanı haline getirmeyi hayal ederek yola koyuldu. Ağaçlandırdı, sulama imkanları oluşturdu. Hayvancılık alanları oluşturdu. Burada modern tarım aletleri ile tarım yapılmaya başlandı. Hani hepimizin bildiği Atatürk’ün traktör üzerinde bir resmi var. O resim Atatürk Orman Çiftliği'nde çekilmiştir. O kurak, çorak araziyi öyle bir noktaya getirdi ki; yıllar boyunca bu alanda üretilen en kaliteli tarım ve hayvancılık ürünlerini tükettik. Ankara’da 5-10 sene öncesine kadar her yerde Atatürk Orman Çiftliğinin günlük sütleri ve bu sütten elde edilmiş peynir çeşitlerini tüketirdik" diye konuştu.

"TARIM VE HAYVANCILIK İLE SİZLER DE, BELEDİYE DE ZENGİN OLACAK"

'BTP iktidar olursa ilk olarak tarım ve hayvancılıktan başlayarak işe koyulacak' diyen Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ancak biz belediye imkanları ile bu işe el atacağız. Buradaki her bir vatandaşımızı tekrar tarlasını ekmesi için destekleyeceğiz. Seralar oluşturmanız için destekleyeceğiz. Kaliteli ve verimli üretim yapmanız için Ziraat Mühendisleri istihdam edeceğiz. Ürettiğiniz ürünlerin tamamına alım garantisi vereceğiz. Ürettiğiniz her ürünü alıp önce Ankaralılara direkt sunacağız. Böylece Ankaralılar kaliteli ürünü ucuza yiyecek. Hayvancılık ürünleri için de aynı şeyi yapacağız. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Tarım ve hayvancılık ile entegre sanayi tesisleri kuracağız ve birçok mamul üreteceğiz. Yani Atatürk’ün Orman çiftliği ile bize gösterdiği ve başardığı modeli Ankara’nın tamamına yayacağız. Burada ürettiğimiz tarım ve hayvancılık ürünleri ve entegre tesislerde ürettiğimiz ürünler ile ilgili güçlü markalar oluşturacağız. Bu ürünleri sadece ülke içine vermeyeceğiz, dünyaya da ihraç edeceğiz. Hollanda Ankara kadar bir yer. İklimi Ankara kadar da elverişli değil. Ancak Hollanda bu gün tüm dünyaya tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç ediyor. Yaklaşık 100 milyar dolar Tarım ve Hayvancılıktan gelir elde ediyor. Bunlar zor şeyler değil. Tarlalar boş, tarlaları ekip biçecek insanımız var ama şu an kahve köşelerinde boş bekliyor. Atıl durumda olan bu gücümüzü destek vererek ve alım garantisi vererek harekete geçireceğiz. Hem Ankaralılar zengin olacak hem de belediye zengin olacak. Herkes kazanacak."