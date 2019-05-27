Ankara'nın huzur apartmanı

Doğantepe Yaşlılar Evi Sorumlusu Sinan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 ile 65 yaş arasında, maddi durumu yetersiz ve bakıma muhtaç olmayan yaşlıların burada kalmak için başvuru yapabileceğini belirterek, dairelerde bir ev için gerekli bütün araç ve gereçlerin bulunduğunu aktardı.

Kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarını gidererek, belediyenin sosyal faaliyetleriyle de yalnızlıklarını unutan yaşlıların bazıları tek başına bazıları da eşleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Ankara manzarası eşliğinde modern bir yaşam standardı sunulan 60 kişi kapasiteli apartmanın daireleri, iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor.

Merkezde ücretsiz bir şekilde sıcak bir aile ortamı sağladıklarını ifade eden Yurt, "Kira, elektrik ve su ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir ücret almıyoruz. Isınma masraflarına kadar bütün masrafları Altındağ Belediyemiz karşılıyor." diye konuştu.

Yaşlılar evindeki misafirlerinin zaman zaman tarihi, turistik gezi ve çeşitli etkinler yapılması yönünde talepleri olduğunu aktaran Yurt, Altındağ Belediyesinin ilgili birimlerinin organizasyonuyla onlara keyifli anlar yaşattıklarını söyledi.

Yaşlılara hizmet etmenin her şeyden önce insani bir görev olduğunu ifade eden Yurt, "Çalışma felsefemiz, 'Yaşlılarımız geleceğimiz değil, geçmişimizdir.' Herkesi memnun etmek kolay değil ama elimizden geldiği kadar herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların iyi ve kötü gününde her türlü yanındayız." şeklinde konuştu.

- "Önceki yaşantımdan daha rahatım"

Apartman sakini 72 yaşındaki Raziye Karataş, kirada oturduğu evin yıkılması nedeniyle 3 yıldır merkezde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Merkezin, bir apartman içerisinde, komşuluk ilişkilerinin devam etmesi dolayısıyla kendisine cazip geldiğini ifade eden Karataş, ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan giderebildiğini vurguladı.