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  4. Ankara'nın karşı olduğu anlaşma imzalandı

Ankara'nın karşı olduğu anlaşma imzalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, EastMed doğal gaz boru hattının yapımını öngören prensip anlaşmasını Atina’da imzaladı.

Ankara'nın karşı olduğu anlaşma imzalandı

Taraflar bu anlaşmanın Türkiye ya da herhangi başka bir ülkeye karşı olmadığını belirtti.Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ve Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşması, söz konusu üç ülkenin liderlerinin katıldığı bir törenle Atina'da imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in katılımı ile imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru hattının yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, 2025 yılında faaliyete girmesi beklenen boru hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biz Avrupa'ya enerji taşıyacak olan bir köprü inşa ediyoruz" dedi. Miçotakis ayrıca, EastMed boru hattının bölgeye istikrar ve bu bölgede yaşayan insanlara da zenginlik getireceğini ifade etti. Anlaşmanın imza töreni Yunan devlet televizyonu ERT tarafından canlı yayınlandı.

Türkiye'nin karşı olduğu proje

Tören sırasında açıklamalarda bulunan üç lider de, EastMed projesinin Türkiye'ye ya da bölgedeki herhangi başka bir ülkeye karşı olmadığını dile getirdi. Ankara ise başından beri EastMed boru hattı aracılığıyla, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan ittifakının Türkiye'yi çembere almaya çalıştığını öne sürüyor. Türk hükümeti ayrıca, Türkiye'nin dahil olmadığı ya da onaylamadığı, Akdeniz'in doğusundaki hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini vurguluyor.

Denizin yer yer üç bin metre altından geçmesi tasarlanan EastMed boru hattının yaklaşık iki bin kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. 2025 yılından itibaren İsrail doğal gazını Avrupa'ya taşıması düşünülen hattın en az altı milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. EastMed boru hattı şu anki planlara göre İsrail'den Kıbrıs'ın güneyine, oradan Girit Adası‘na ve Girit'ten Yunanistan ana karasına ulaşacak. Bu yolla Yunanistan'a ulaşan doğal gazın da, Poseidon boru hattı ile İtalya'ya taşınması hedefleniyor. Hattın Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile EastMed'in yapımına destek veriyor.

dpa / ET,SSB

© Deutsche Welle

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