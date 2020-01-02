Ankara'nın karşı olduğu anlaşma imzalandı

Taraflar bu anlaşmanın Türkiye ya da herhangi başka bir ülkeye karşı olmadığını belirtti.Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ve Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşması, söz konusu üç ülkenin liderlerinin katıldığı bir törenle Atina'da imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in katılımı ile imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru hattının yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, 2025 yılında faaliyete girmesi beklenen boru hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biz Avrupa'ya enerji taşıyacak olan bir köprü inşa ediyoruz" dedi. Miçotakis ayrıca, EastMed boru hattının bölgeye istikrar ve bu bölgede yaşayan insanlara da zenginlik getireceğini ifade etti. Anlaşmanın imza töreni Yunan devlet televizyonu ERT tarafından canlı yayınlandı.