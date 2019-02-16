- Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

IHAAW132508-ASA\/16-02-2019 \n- Ankara\u2019n\u0131n Ku\u015f\u00e7a\u011f\u0131z Mahallesi\u2019nde kar\u0131s\u0131yla tart\u0131\u015fan koca, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde e\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. E\u015fini \u00f6ld\u00fcren koca daha sonra kendi kafas\u0131na s\u0131karak intihar etti. \n16.02.2019 13:25:08 TSI\nNNNNPARTNERTuristler i\u00e7in en tehlikeli 10 \u015fehirLitvanya Eski\u015fehir Fahri Konsolosu intihar ettiAd\u0131yaman'da 10 FET\u00d6 \u015f\u00fcphelisi tutukland\u0131
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