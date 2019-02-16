IHAAW132508-ASA/16-02-2019

- Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

16.02.2019 13:25:08 TSI

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