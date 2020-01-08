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  4. Ankara’nın Kuzeyinde ’Narkotim’ hazırlığı

Ankara’nın Kuzeyinde ’Narkotim’ hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek Ankara’nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Akyurt, Çubuk, Pursaklar ve Kalecik’te uyuşturucu ile mücadele edilmesi amacıyla ’Narkotim’ kurulması konusunda destek istedi.

Ankara’nın Kuzeyinde ’Narkotim’ hazırlığı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek Ankara’nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Akyurt, Çubuk, Pursaklar ve Kalecik’te uyuşturucu ile mücadele edilmesi amacıyla ’Narkotim’ kurulması konusunda destek istedi. Ziyarette Başkan Hilal Ayık ile birlikte Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında faaliyete geçirilen ’Narkotim’, toplum içerisinde giderek artan uyuşturucu suçlarına yönelik bir önlem olarak, suçun önlenmesi ve sokaklarda ulaşılabilirliğinin engellenmesini amaçlıyor.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Emniyet Genel Müdürlüğümüz tüm Türkiye’de yıllardır uyuşturucu madde satışının önüne geçmek için büyük operasyonlar düzenliyor. Kullanıcıya ulaşmasını engellemek için de ’Narkotim’ ekipleri mevcut. Akyurt, asayiş olaylarının en az yaşandığı ilçelerden bir tanesidir. Gençlerimizin uyuşturucu gibi hayati önem taşıyan kötü alışkanlıktan korunmaları, kendilerine ve vatanımıza faydalı işler yapmalarını sağlayabilmek için ’Narkotim’ uygulamasını Akyurt ile birlikte komşu ilçelerimizde de hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan destek istedik. Biz ilçelerimizle ve gençlerimizde ne kadar övünsek de uyuşturucu tehlikesi her zaman vardır. Sokaklarda ’Narkotim’ ekipleri dolaşarak bu yasa dışı ve gençlerimizi zehirleyen maddelerin yaygınlaşmasını engelleyecektir. Sayın Bakanımıza ve Milletvekilimiz Zeynep Yıldız’a bu konuda bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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