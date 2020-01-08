Ankara’nın Libya’da ÖSO çıkmazı

Bu belirsizliğin içinde Türk askerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının da eşlik edeceği, hatta Libya’da Türk askerine destek olacak ÖSO mensuplarına vatandaşlık verileceği haberleri kulislere sızınca Türkiye’nin Libya stratejisine dair endişeli ve meraklı sorular birbirini izlemeye başladı.

Askerin Libya’ya aşama aşama gidişi sürerken, Erdoğan "Çatışmaya girmeyecekler, yerel güçleri eğitecekler" dese de, Türk askerinin Libya'da tam olarak nasıl görev yapacağı belirsizliğini koruyor.

Dışişleri, henüz herhangi bir ÖSO mensubunun Türk askeri ile birlikte çalışmaya başlamadığını söylüyor ancak uluslararası gözlemcilere göre ÖSO mensupları Türkiye’nin koordinasyonuyla Libya’ya gönderilmiş durumda. Bu bilgiyi Rus diplomatları da doğruluyor ancak Libya’da kimin ne yapacağı konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki temasların sürdüğüne de dikkat çekiyorlar.

Türkiye ÖSO mensupları için Libya’da Türk askerine 'koruma gücü' görevi öngörse de, ÖSO’nun bu görevi yerine getirmesinin mümkün olmadığına dönük Türk hükümetine ciddi eleştiri ve uyarılar var.

"Provokatif ve kontrolsüz güçler"

DW Türkçe’ye konuşan eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Türkiye’nin Libya’da ÖSO ile birlikte hareket etmesinin her şeyden önce uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

ÖSO için "Bunlar provokatif, kontrol edilemeyen güçlerdir, riskli yapılardır. Uluslararası anlaşmalarda yeri yoktur" diyen Öneş "Türkiye, ne yapmaya çalıştığını iyi düşünmeli. Uluslararası güçlerin çıkar çatışması içindeki Libya’da Türkiye kullanılmamalı. Türkiye, sınırlı gücünü denizaşırı alanlarla değil bölgesel barış için değerlendirmeli" eleştirisinde bulunuyor.