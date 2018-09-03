İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, "Bu muhtemelen Ankara'nın hoşuna gitmeyecek ama biz buna dayanacağız" dedi.Almanya'da İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Müslümanlar üzerinde başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin etkisini azaltmak amacıyla harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, Almanya'daki Türk kökenli Müslümanların "Almanya'daki yaşam tarzlarına uygun kendi kriterlerini geliştirmeleri ve dini personellerini yetiştirmesi gerektiğini" belirterek "Bu durum muhtemelen Ankara'nın hoşuna gitmeyecek ve sorunlara yol açacak. Ancak biz buna dayanacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) atıfta bulunarak "Biz yurt dışından güçlerin Almanya Müslümanlarına dinlerini nasıl yaşayacaklarını tavsiye etmelerine çok uzun süre seyirci kaldık" diye konuştu.

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Türkiye'den gönderiliyor ve maaşları Türk devletince ödeniyor.