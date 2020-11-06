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  4. Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.

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