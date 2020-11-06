Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.