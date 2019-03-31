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Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Ercan kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Ercan kazandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Ercan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Ercan 149 bin 243, İYİ Parti adayı Mehmet Arslan 58 bin 776, Diğer adayı 3 bin 843 oy aldı.

-Ercan'ın özgeçmişi-

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.

Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.

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